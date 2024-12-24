الرياضة - 10:06 - سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - يواصل سعر الذهب بالدولار سلسلة تراجعاته التي شهدها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، إذ سجل سعر الذهب بالدولار عيار 21 نحو 73.38 دولار للبيع، و72.89 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 83.87 دولار للبيع.

وسجل سعر الذهب بالدولار عيار 24 بالأسواق المصرية 83.31 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 22 في أسواق الصاغة الآن نحو 76.88 دولار للبيع.

كما سجل سعر الذهب بالدولار عيار 22 في أسواق الصاغة الآن نحو 76.37 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 73.38 دولار للبيع.

كما بلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 72.89 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب بالدولار عيار 18 في الأسواق إلى 62.90 دولار للبيع.

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 18 في الأسواق 62.48 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 14 نحو 48.92 دولار للبيع.

وسجل سعر الذهب بالدولار عيار 14 نحو 48.59 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب بالدولار عيار 12 فسجل نحو 41.93 دولار للبيع.

وسجل سعر الذهب بالدولار عيار 12 نحو 41.65 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.45 دولار للبيع.

كما سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.24 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 587.08 دولار للبيع.

ووصل سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات بالدولار نحو 583.15 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2612.33 دولار للبيع.

وسجلت سعر الأوقية عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2612.06 دولار للشراء.