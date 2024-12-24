حديث جديد بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل - أخبار كلمتك



علق الكاتب عبدالناصر المودع على استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل

وقال المودع في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس :

‏استمرار الحوثي في إطلاق الصواريخ التي لا تسبب لإسرائيل سوى الإزعاج، بعد ما حدث لحزب الله والأسد، وبعد الضربات الإسرائيلية على اليمن، والتهديد بتدمير البنية التحتية فيها، لا يشير إلى صلابة مبدئية أو رأس ناشف كما يصفه بعض المهرجين العرب، وإنما إلى شخص معزول ومنفصل عن الواقع يعيش حالة من الهذيان العقائدي والغرور الشخصي.



وتابع بالقول:

حالة الانفصال عن الواقع هي حالة نفسية تصيب بعض الطغاة الذين لا يسمحون لأحد بأن يخالفهم الرأي، ولا يقبلون إلا الأراء التي تدعم أوهامهم وغرورهم. ونتيجة لذلك يقومون باتخاذ قرارات كارثية قد تؤدي بهم.

مضيفاً في منشوره قائلاً:

ففي التاريخ الحديث قام صدام حسين، والذي كان منفصل عن الواقع، بغزو الكويت، وقد أدى ذلك القرار الأرعن إلى إيصاله إلى حبل المشنقة.

وبشار الأسد، الذي كان هو الأخر يعيش نفس الحالة، رفض دعوات أوردغان للالتقاء به، ولو حدث ذلك اللقاء لكان الأسد الأن في دمشق، لكنه توهم بأنه في وضع قوي وليس في حاجة للالتقاء باوردغان.



مختتما منشوره قائلاً:

من حسن حظ اليمنيين أن عبدالملك الحوثي يعيش حالة انفصال عن الواقع وهذيان ايديولوجي، وهو ما سيدفعه إلى اتخاذ قرارات كارثية ستسهم في تقليص قوته وتدمير جماعته في نهاية المطاف.