كشف تفاصيل هامة بشأن افتتاح مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

كشف المحامي والناشط ذي يزن السوائي تفاصيل هامة بشأن افتتاح مطعم "خمس خوات"، من فئة الصم والبكم بتعز في تجربة فريدة أثارت تفاعلاً واسعاً بين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال السوائي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

انا اخر من يكتب عن مشروع خمس خوات للاطعمة الصحية الذي افتتح صباح اليوم في مدينة تعز..

عائشة جباري زميلتي بنفس المشروع الذي تدربنا فيه لاكثر من ثلاثة اشهر تنفيذ برنامج التنمية الانسانية لمجموعة هائل سعيد أنعم وتمويل منظمة UNDP واختتم المشروع بتقديم ثلاثين مشروع من القادة المجتمعين الذين تدربوا في البرنامج وتم المفاضلة بين المشاريع وحصلت انا على مشروع إعادة تدوير مخلفات الطعام وتحويله إلى اسمدة عضوية مركبة ومازال المشروع تحت التأسيس حتى اللحظة وسيتم افتتاحه في القريب العاجل باذن لله

والزميلة الرائعة عائشة حصلت على مشروع المعجنات الصحية وهذا المشروع من المشاريع النوعية المهمة في مدينة تعز اولا: المشروع نوعي كونه يقدم خدمة كبيرة لأبناء مدينة تعز وهي وجبة صحية تحافظ على صحة الإنسان وخصوصا الأشخاص الذين يعانوا من أمراض مزمنة وتحد من مشاكل كثيرة مثل الوجبات المخلوطة بالدقيق والسكر الأبيض..

وتابع بالقول:

ومن ناحية ثانية المشروع يتبع فئة الصم والبكم بقيادة الرائعة عائشة جباري وهذه الفئة من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى دعم واهتمام كبير سواء كان من الدولة أو المجتمع..

واختتم بالقول:

للزميلة عائشة كل التوفيق والنجاح

وعقبال مانفتتح مشروع تدوير مخلفات الطعام وتحويلها إلى اسمدة عضوية مركبة حيوية تستفيد منه محافظة تعز كونه يحافظ على البيئة والمناخ من التلوث ويساهم في التخلص من المخلفات العضوية ويستفيد منها المزارع للتخلص من الاسمدة الكيميائية ويحافظ على التربة والانسان.

هذا وافتُتح اليوم الثلاثاء في مدينة تعز مطعم "خمس خوات"، الذي أسسته خمس فتيات من فئة الصم والبكم، في تجربة فريدة أثارت تفاعلاً واسعاً بين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

المطعم، الذي يُعد الأول من نوعه في اليمن، يقدم مجموعة متنوعة من الوجبات السريعة والمعجنات والحلويات والعصائر الطبيعية، وتديره الشقيقات عائشة، بشائر، وفاء، هدى، ونهى الجباري، اللواتي تحدين إعاقتهن وحولنها إلى مصدر إلهام.

شهد الافتتاح حضوراً لافتاً من شخصيات إعلامية واجتماعية دعماً للمبادرة التي تعكس قوة العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح رغم التحديات.