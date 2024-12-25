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مقتل 46 شخصًا في أفغانستان بضربات جوية باكستانية وطالبان تتوعد بالرد - أخبار كلمتك

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مقتل 46 شخصًا في أفغانستان بضربات جوية باكستانية وطالبان تتوعد بالرد - أخبار كلمتك

مقتل 46 شخصًا في أفغانستان بضربات جوية باكستانية وطالبان تتوعد بالرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - أعلن  المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، في بيان اليوم الأربعاء، عن مقتل 46 شخصًا بضربات جوية باكستانية استهدفت شرقي البلاد.

غارات باكستانية على أفغانستان 


وقال  ذبيح الله مجاهد: “قصفت باكستان أربع نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا. إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء”،

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "لن تترك الإمارة الإسلامية هذا الفعل الجبان دون رد، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقًّا لا يمكن التنازل عنه".

 

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وأدانت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان الضربات الجوية، ووصفتهما بـ"الهمجية والعدوان الواضح".

الاشتباكات الأفغانية الباكستانية 

وجاءت الاشتباكات على الحدود بعد الضربات الجوية القاتلة التي شنها الجيش الباكستاني في مارس في المناطق الحدودية مع أفغانستان، والتي قالت سلطات "طالبان" إنها أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين.

وهذه الضربات هي أحدث تصعيد في الأعمال العدائية على الحدود بين أفغانستان وباكستان، حيث تصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ استيلاء حكومة طالبان على السلطة في عام 2021.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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