أحمد عز: ما ينفعش 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء والطريقة اللي ماشيين بيها بتأخرنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - قال رجل الأعمال أحمد عز: "بالنسبة لقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية ينفع بلد زي مصر يبقى معدل الزيادة السنة الجاية 3% لا يمكن لإن احنا خانقين هذا القطاع، ولو بننمو كما كنا سابقًا بنسبة مثلًا 12 و13% فهذا يعني زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 1.5 إلى 2%".

وأضاف خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين: "قطاع التشييد والبناء المؤشر الأهم به هو استهلاك الحديد والأسمنت وفي عام 2010 كان استهلاك الحديد 9.9 مليون طن وفي آخر 3 سنوات حوالي 6.2 مليون طن، فيتنام التي تضاهي مصر في عدد السكان حوالي 14 مليون طن وتركيا حوالي 13 مليون طن".

وتابع: "70% من سكان مصر ممنوع إنهم يبنوا، وعندي 5000 قرية ممنوع عليها أنها تبني وكل قرية لها 4 توابع ممنوع عليهم إنهم يبنوا، عندي 120 مركز عواصم جميع المراكز ممنوع عليهم إنهم يبنوا".



ولفت: "منذ سنوات عندما كان الدكتور مصطفى مدبولي وزيرًا للإسكان كان يخرج 60 ألف رخصة مبانٍ سنويًّا ما بالنا بالعشوائي ونحن لن نطالب بعودة العشوائيات لكن الطلب الحقيقي على العقار هو عند الـ70 مليون إن لما وحدة سكنية بتخلص فيه شاب وشابة عايزين يتجوزوا ويسكنوا".



وأكمل: "الصناعة المعتمدة على الحديد والأسمنت ليستْ فقط صناعة مواد البناء لأن الشقة لما تخلص بنشتري سجاد ووحدات إضاءة وعفش وتلاجة، وهذه فائدة عظيمة جدًّا، الدولة تقرر ما تشاء ولا يمكن أن تحل محل 100 مليون مصري بيبنوا، مصر كان فيها وقت 150 ألف واحد بيبنوا، التقنين واجب ومنع البناء العشوائي مجهود مهم ومعركة عظيمة للدولة لكن مهم بقى نحط قواعد، إنما السير في اللي احنا ماشيين فيه مأخر قطاع التشييد والبناء تأخر عنيف النهارده فيه فائض 200 مليون متر من السيراميك ومشاكل السيراميك لن تحل ما دامت الدنيا واقفة".

ولفت: "الحكومة محتاجة ترجع تاني توظف لإن القطاع الخاص والشركات اللي أنا مسؤول عنها تواجه موضوعات متشعبة ومحتاجة إمكانيات مختلفة لدى الجهاز الإداري للدولة، وعدد العاملين كانوا 6 ملايين بقوا 3.5 مليون، محتاجين كادر جديد لإن كل الأفكار اللي بتتقال من القطاع الخاص محتاجة كفاءات شبابية جديدة".

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