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انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء - أخبار كلمتك

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انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء - أخبار كلمتك

انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن انفجارات عنيفة وقعت في مختلف مناطق أوكرانيا ومدن كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وغيرها، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والتدفئة في جميع أنحاء أوكرانيا. 

انفجارات تهز عددا من المدن في أوكرانيا 

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية المجتمعية والإقليمية في أوكرانيا أوليكسي كوليبا، إن حوالي 500 ألف مشترك في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا باتوا بدون كهرباء بعد الانفجارات.

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وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

انقطاع الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا 

وذكرت وسائل الإعلام أن انفجارات ضخمة دوت في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ وكريمينتشوغ، وبورشتين بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك غربي أوكرانيا.

وأفاد منسق المقاومة السرية الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا سيرجي ليبيديف بانقطاع التدفئة في بعض مناطق خاركوف بعد سلسلة من الانفجارات.

وذكر أن الضربات استهدفت محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وأخرى في بورشتين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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