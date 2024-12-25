انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن انفجارات عنيفة وقعت في مختلف مناطق أوكرانيا ومدن كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وغيرها، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والتدفئة في جميع أنحاء أوكرانيا.

انفجارات تهز عددا من المدن في أوكرانيا

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية المجتمعية والإقليمية في أوكرانيا أوليكسي كوليبا، إن حوالي 500 ألف مشترك في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا باتوا بدون كهرباء بعد الانفجارات.

أوكرانيا تتلقى أول مليار دولار من أصول روسيا المجمدة

وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

انقطاع الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا

وذكرت وسائل الإعلام أن انفجارات ضخمة دوت في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ وكريمينتشوغ، وبورشتين بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك غربي أوكرانيا.

وأفاد منسق المقاومة السرية الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا سيرجي ليبيديف بانقطاع التدفئة في بعض مناطق خاركوف بعد سلسلة من الانفجارات.

وذكر أن الضربات استهدفت محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وأخرى في بورشتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.