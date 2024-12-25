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ترأستها أسماء الأسد، حل الأمانة السورية للتنمية - أخبار كلمتك

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ترأستها أسماء الأسد، حل الأمانة السورية للتنمية - أخبار كلمتك

ترأستها أسماء الأسد، حل الأمانة السورية للتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية بأنه صدر قرار بحل "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت ترأسها حرم الرئيس  بشار الأسد " أسماء الأسد" وإقالة جميع أعضاء مجلسها.

 اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع

وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة رويترز بان اجتماع قادة الفصائل مع قائد إدارة العمليات العسكرية بسوريا  أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

ولاحقًا؛ وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فورًا إلى السلطات المختصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي

وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة

وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على  أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوهًا بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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