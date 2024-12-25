عمرو الجندي: جمهور الأهلي قدم ملحمة أمام في نهائي دوري مرتبط السلة - أخبار كلمتك

عمرو الجندي: جمهور الأهلي قدم ملحمة أمام في نهائي دوري مرتبط السلة - أخبار كلمتك

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما - أخبار كلمتك

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، يومي 25 و26 ديسمبر الجاري عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد.

إجازة عيد الميلاد في سوريا 

وقالت الحكومة السورية في بيان صادر عنها: "تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

txt

سوريا تعتزم مطالبة إيران بتعويض 300 مليار دولار أمام المحكمة الدولية

وجاء هذا القرار غداة إقدام مسلحين على حرق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية في حماة وسط استنكار شديد من أهالي المنطقة وباقي المحافظات عموما، إلا أن مسؤولا في إدارة العمليات العسكرية إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية أكدوا للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة ليسوا سوريين، وأنهم سينالون عقابهم.

احتفالات عيد الميلاد 

ومن جهته ذكر كاهن رعية السقيلبية أن "الأمن العام تمكن من القبض على المتهمين وتوقيفهم"، مؤكدا أنه "سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا".

ويتزامن ذلك مع انطلاق احتفالات عيد الميلاد، والتي يحرص الأشخاص في مختلف دول العالم على تقديم الهدايا فيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

صحيفة بريطانية: أسماء الأسد بين الحياة والموت ووضعها في غرفة منعزلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق