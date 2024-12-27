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مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - تصدراسم الفنانة زينة، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن قرارتها في السنه الجديدة التي فاجأت بها قطاع كبير من الجمهور.

زينة تكشف عن مخططها في السنة الجديدة

كشفت زينة خلال لقائها مع «سينماتك» عن مخططاتها في السنة الجديدة، قائلة: «أنا بقولك أهو، من بداية السنة الجاية مش هاكون جنب الحيطة تاني خلاص الحمد لله، مشيرة إلى أنها بعد الوصول لمكانة معينة في مسيرتها الفنية استهترت».

وأضافت زينة: «المكانة اللي وصلتلها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها، استهترت بيها مكملتش ومهتمتش بشغلي قوي، بس مش ندمانة خالص، بتعب من أول وجديد واحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب».

و تابعت: «لأ أسهل من آه بكتير عندي، لإن لأ بقولها وخلاص بندم شوية بعدها لكن "لا" بتخليني أندم قوي، مثلا دخلت فيلم طلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو وحش والفيلم مش حلو، آه دي بقى كانت فين لأ، بندم قوي وأزعل طول الوقت، كل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها وحش قوي وأنا بتعب نفسيا الصراحة»،

آخر أعمال زينة

ومن ناحية أخرى، تنتظر زينة انطلاقة أحدث أعمالها في السينما، حيث من المفترض أن يعرض لها فيلم «الدشاش» الذي تعيد من خلاله التعاون مع الفنان محمد سعد.

فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، زينة وباسم سمرة، خالد الصاوي، وليد فواز، أحمد فهيم، نسرين أمين، مريم الجندي، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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