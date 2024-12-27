عمرو سعد ينفعل على محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:45 مساءً - شهدت كواليس مسلسل سيد الناس، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد، أزمة كبيرة إثر خلاف نشب بينه وبين مخرج العمل محمد سامي.. الأزمة تصاعدت بشكل مفاجئ بعدما دخل بطل العمل في انفعال شديد على المخرج خلال أحد مشاهد التصوير.

وأكد مصدر من داخل كواليس المسلسل أن الأزمة بدأت عندما طالب عمرو سعد مخرج العمل بالاهتمام أكثر بجودة التصوير وعدم ترك لوكيشن التصوير للسفر إلى الخارج، مما كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الفنانين أثناء التصوير.

وبحسب المصدر، فإن سعد عبر عن استيائه من الطريقة التي يدير بها سامي عملية التصوير، مما أدى إلى توتر الأجواء بينهما.

وأوضح المصدر أن محمد سامي رد على طلبات عمرو سعد قائلًا: "أنا مخرج العمل ولي رؤية في كل شيء"، وهو ما زاد من غضب عمرو سعد، ليطالبه في وقت لاحق بأن يعتذر عن إخراج العمل، مهددًا بإمكانية ترشيح مخرج آخر لتولي مهمة الإخراج إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

وتابع المصدر بأن الأزمة أثارت استنفارًا داخل الشركة المنتجة وبعض النجوم المشاركين في العمل الذين تدخلوا لمحاولة تهدئة الموقف وحل الخلاف.

ووفقًا للمصادر، فإن هناك محاولات مستمرة لإعادة الأمور إلى نصابها، حيث يسعى المنتجون لإقناع عمرو سعد بعودة محمد سامي لاستكمال تصوير المسلسل.

ورغم هذه المحاولات، لا تزال نتائج هذه الجهود غير واضحة، في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور المسلسل ما ستؤول إليه الأمور، خاصة وأنه يعد من الأعمال المنتظرة هذا الموسم.

وكان المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر عادا من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “ موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024.

وحصل محمد سامي على إجازة لمدة ثلاثة أيام، من تصوير مسلسل “سيد الناس” ليحضر حفل تكريمه، وعاد ليستكمل تصوير المسلسل بأحد الاستوديوهات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.