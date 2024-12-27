وصول وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - وصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، إلى ليبرفيل عاصمة في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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