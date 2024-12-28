الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.. كيفية التقديم والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - الإقامة الدائمة في السعودية.. تقدم المملكة العربية السعودية فرصة للراغبين في الإقامة الدائمة من خلال برنامج الإقامة المميزة، ويستهدف المستثمرين، وأصحاب الكفاءات، والوافدين الراغبين في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جذب المواهب والاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-تقديم إثبات القدرة المالية لتغطية تكاليف الإقامة.

-اجتياز الفحص الطبي الذي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

-عدم وجود سوابق جنائية للمتقدم.

-أن تكون إقامة المتقدم الحالية داخل المملكة قانونية وسارية.

خطوات التقديم على الإقامة الدائمة

- زيارة الموقع الرسمي للبرنامج

يتوفر رابط إلكتروني مخصص للتقديم على الإقامة المميزة.

-اختيار خيار التقديم

يتم الضغط على خيار التقديم المتاح على الموقع.

-اختيار نوع الإقامة

يمكن للمتقدم اختيار نوع الإقامة، سواء كانت دائمة أو سنوية.

-تعبئة النموذج الإلكتروني

يتم تعبئة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بدقة.

-إرفاق المستندات المطلوبة

مثل تقرير الفحص الطبي، نسخة من جواز السفر، وإثبات الملاءة المالية.

-دفع الرسوم المقررة

يتم دفع الرسوم المطلوبة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- انتظار المراجعة

بعد تقديم الطلب، يتم انتظار إشعار رسمي بنتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

رسوم الإقامة الدائمة

الإقامة السنوية

رسومها 100، 000 ريال سعودي، مع إمكانية التجديد سنويا.

الإقامة الدائمة (غير محددة المدة)

رسومها 800، 000 ريال سعودي، تُدفع مرة واحدة فقط.

مميزات الإقامة الدائمة

الإقامة المميزة تمنح العديد من المزايا، منها:

إمكانية الإقامة مع الأسرة بما يشمل الوالدين، الزوج/ة، والأبناء تحت سن 25 عامًا.

حرية التنقل والعمل لجميع أفراد الأسرة.

الإعفاء من الرسوم المالية للوافدين والمرافقين.

السفر دون الحاجة إلى تأشيرة.

القدرة على ممارسة الأعمال التجارية وتملك العقارات.