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صحيفة عبرية تفضح جيش الاحتلال: يدير عملية تدمير ممنهجة بغزة - أخبار كلمتك

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صحيفة عبرية تفضح جيش الاحتلال: يدير عملية تدمير ممنهجة بغزة - أخبار كلمتك

صحيفة عبرية تفضح جيش الاحتلال: يدير عملية تدمير ممنهجة بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:00 مساءً -  نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال قوله: عملية جيش الاحتلال  الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر.

 

جيش الاحتلال يدير عملية تدمير في غزة 

 وأضاف الضابط الإسرائيلي:" نسبة استعادة حماس ذراعها العسكرية مرتفعة وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة إلى المدن المدمرة".

وتابع: "استمرار الحرب في غزة يؤدي إلى أزمة في القوى البشرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومئات الضباط أنهوا خدمتهم أخيرا “، مشيرا إلى أن وحدات احتياط كثيرة في جيش الاحتلال أكدت أن معدل الالتزام بأوامر التجنيد تقلص إلى 60%”.

 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة  قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أحرقت بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى.

 

الاحتلال ‎أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى

 وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى بالقوة والنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.

 

350 مواطنا بينهم 170 كادرا طبيا 

‎وأضافت أن "الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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