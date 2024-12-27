«البريد المصري» يطلق حساب سوبر توفير بفائدة 14٪ تضاف شهريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - أطلق البريد المصري حساب توفير جديدا للأفراد بعائد سنوي 14%، يضاف العائد إلى رصيد الإقفال الشهري في نهاية كل شهر ويتميز هذا الحساب بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات جميع العملاء، منها الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع إمكانية صرف العائد بصفة شهرية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد استثماراتهم بانتظام.

وأوضح البريد -في بيان له اليوم/الجمعة/- أنه يمكن للعميل فتح أكثر من حساب، وبحد أدنى قدره 300 جنيه لفتح الحساب ويحتسب العائد فور وصول الرصيد إلى 100 ألف جنيه، كما يمكن فتح الحساب للأبناء القُصّر، بما يعكس التزام البريد المصري بدعم الادخار وتعليم الأطفال أهمية الادخار في سن مبكرة، بالإضافة إلي الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية (IVR).

وأضاف أنه يمكن أيضا فتح الحساب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من 4600 مكتب بريد، وللاستعلام عن الحساب الجديد يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري 16789.

ومن جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن طرح حساب التوفير الجديد يأتي ضمن إستراتيجية البريد المصري التي تهدف إلى التحديث المستمر للمنتجات ومواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية، من أجل تقديم منتجات أكثر ابتكارًا توفر أفضل الخدمات المالية لعملاء البريد المصري ".

وأشارت إلى أن هذا الحساب يعد إضافة قوية للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري إلى جانب حساب التوفير ذي العائد السنوي والحسابات الجارية وباقة الخدمات المالية غير المصرفية.