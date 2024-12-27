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الرئيسية مال واقتصاد

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث ) - أخبار كلمتك

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سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث ) - أخبار كلمتك

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار تراجعا بنحو 4 قروش، فى ختام حركة تعاملات الأسبوع فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

أسعار الدولار اليوم

 وترصد “كلمتك” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.81 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي  50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

الدولار 
الدولار 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

اسعار الدولار 
أسعار الدولار 

 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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