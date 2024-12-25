لحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة خروج الناجين من بين حطام الطائرة الأذربيجانية المنكوبة غرب كازاخستان.

أحد الناجين لا يستطيع المشي

وفي المقاطع المتداولة يظهر بعض المصابين بحالة جيدة، فيما يظهر بعضهم الآخر بحالة صعبة، كما يظهر أحد الناجين وهو لا يستطيع المشي وآخر يتم سحبه على الأرض من الطائرة بسبب سوء حالته.

وقبل قليل، أعلنت السلطات الكازاخية، تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

وأكدت وزارة الطوارئ في كازاخستان تحطم طائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني عاصمة جمهورية الشيشان، تحطمت في مطار مدينة أكتاو غرب كازاخستان.

تحطم طائرة في مطار أكتاو

وقالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام": "طائرة كانت متجهة من باكو إلى غروزني، تحطمت في مطار أكتاو. في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول الضحايا، وتم الإبلاغ بشكل أولي عن وجود ناجين".

وأشارت الوزارة الكازاخية إلى أن فرقها عثرت على الطائرة مشتعلة لدى وصولها إلى مكان الحادث، فيما تمكنت أطقم العمل من السيطرة على الحريق الذي نشب بعد تحطم الطائرة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الطوارئ الكازخستانية أنه تم نقل 27 ناجيًا من حادث تحطم الطائرة في أكتاو بكازاخستان، إلى المستشفى، بينهم 3 أطفال.

الخطوط الجوية الأذربيجانية

وكتبت شركة الطيران على إنستجرام: "هبطت طائرة إمبراير 190 التي تديرها الخطوط الجوية الأذربيجانية، رقم الرحلة J2-8243 على طريق باكو-جروزني، اضطراريًا على بعد حوالي 3 كيلومترات بالقرب من مدينة أكتاو. مركز النفط والغاز على الساحل الشرقي لبحر قزوين، وسيتم تقديم معلومات إضافية بشأن الحادث للجمهور".

وبحسب شركة الطيران، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة في أكتاو هو سرب من الطيور.

ولم تتحدث أي جهة رسمية عن عدد الركاب أو الضحايا أو أسباب الحادث، بينما تشير وسائل الإعلام إلى أن عدد الركاب على متن الطائرة يتراوح من 70 ل 100 شخص إلى جانب أفراد الطاقم.

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