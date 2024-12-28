بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه في وقت الليل والصباح الباكر سيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، لافتة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبيَّنتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالةَ البحر المتوسط، ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5 متر لـ 2.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.25 متر لـ 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 17 10 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 17 08 بنها 17 10 دمنهور 17 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 17 09 المنصورة 17 10 الزقازيق 17 11 شبين الكوم 16 10 طنطا 16 09 دمياط 18 10 بورسعيد 19 11 الإسماعيلية 19 09 السويس 18 09 العريش 19 06 رفح 18 06 رأس سدر 18 09 نخل 16 01 كاترين 12 00 الطور 21 10 طابا 17 06 شرم الشيخ 21 13 الإسكندرية 19 09 العلمين 18 08 مطروح 17 07 السلوم 16 07 سيوة 17 06 رأس غارب 21 11 الغردقة 22 12 سفاجا 22 11 مرسى علم 22 12 شلاتين 24 16 حلايب 22 17 أبو رماد 23 16 رأس حدربة 22 17 الفيوم 17 05 بني سويف 17 04 المنيا 18 04 أسيوط 17 03 سوهاج 18 05 قنا 19 07 الأقصر 20 07 أسوان 21 08 الوادي الجديد 19 04 أبو سمبل 21 07