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وفاة رضيعة فلسطينية بسبب البرد القارس داخل خيمة في خان يونس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رضيعة فلسطينية توفيت متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفاة رضيعة فلسطينية في خان يونس 

وهذه هي الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، إذ توفيت رضيعة فجر الجمعة الماضية داخل خيمة في المواصي.

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استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا بغارتين على خان يونس ومدينة غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية أن 14 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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