مشاهير العرب - بعد سؤال الـ 5 ملايين جنيه.. تعرف على كلمات أغنية «أنا البلد» لـ محمد رمضان | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد سؤال الـ 5 ملايين جنيه.. تعرف على كلمات أغنية «أنا البلد» لـ محمد رمضان | فيديو - أخبار كلمتك

فيفا: منتخب مصر في عام الصحوة مع حسام حسن بعد تهديد بعودة الحقبة المظلمة - أخبار كلمتك

فيفا: منتخب مصر في عام الصحوة مع حسام حسن بعد تهديد بعودة الحقبة المظلمة - أخبار كلمتك

قبل مواجهة بيراميدز، الترجي يحسم صفقته الشتوية الأولى بلاعب الدوري السويدي - أخبار كلمتك

قبل مواجهة بيراميدز، الترجي يحسم صفقته الشتوية الأولى بلاعب الدوري السويدي - أخبار كلمتك

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة 27/12/2024؟ - أخبار كلمتك

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة 27/12/2024؟ - أخبار كلمتك

إسرائيل تكشف عن مشاركة هذه الجهة في الصد لهجمات اليمن - أخبار كلمتك

إسرائيل تكشف عن مشاركة هذه الجهة في الصد لهجمات اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:11 - بعد تثبيت الفائدة.. كم سعر الذهب عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:11 - بعد تثبيت الفائدة.. كم سعر الذهب عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا يفجر أزمة دبلوماسية بين روما وطهران - أخبار كلمتك

اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا يفجر أزمة دبلوماسية بين روما وطهران - أخبار كلمتك

حيان ميا، سقوط زعيم ميليشيا مسلحة تعمل لصالح مخابرات الأسد - أخبار كلمتك

حيان ميا، سقوط زعيم ميليشيا مسلحة تعمل لصالح مخابرات الأسد - أخبار كلمتك

كتائب شهداء الأقصى تعلن إصابة قائد العمليات العسكرية للاحتلال بمخيمات الضفة الغربية - أخبار كلمتك

كتائب شهداء الأقصى تعلن إصابة قائد العمليات العسكرية للاحتلال بمخيمات الضفة الغربية - أخبار كلمتك

معاكم في 3 أجزاء من سيد الناس، عمرو سعد يحسم الجدل حول خلافه مع محمد سامي - أخبار كلمتك

معاكم في 3 أجزاء من سيد الناس، عمرو سعد يحسم الجدل حول خلافه مع محمد سامي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول إقالة في العطلة الشتوية، يونيون برلين يطيح بمدربه لسوء النتائج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول إقالة في العطلة الشتوية، يونيون برلين يطيح بمدربه لسوء النتائج - أخبار كلمتك

أول إقالة في العطلة الشتوية، يونيون برلين يطيح بمدربه لسوء النتائج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - قرر نادي يونيون برلين، اليوم الجمعة، إقالة مدربه بو سفينسون، بسبب ضعف نتائج الفريق الألماني، في النصف الأول من الموسم الجاري بمسابقة البوندسليجا.

وقال هورست هيلدت المدير الرياضي للفريق: "بعد تحليل عميق للموسم حتى الآن، نحن على قناعة بأن التغيير الكبير بات ضروريًا لعكس الاتجاه".

وتابع: "قررنا عدم الاستمرار في العمل مع بو سفينسون وباباك كيهانفار وكريستوفر فيتشمان وتيجان نجي".

وأضاف: "نتوجه بالشكر إلى بو سفينسون وفريقه على العمل الذي قدموه، ونتمنى لهم الأفضل في المستقبل".

تراجع نتائج يونيون برلين

ومن المنتظر أن يحسم يونيون برلين، هوية من سيقود الفريق بداية من 2 يناير المقبل، حيث يستعد الفريق لمواجهة هايدنهايم وأوجسبورج عقب نهاية العطلة الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك بعدما فشل يونيون برلين في تحقيق أي انتصار في آخر 9 مباريات، وودع كأس ألمانيا من الدور الثاني أمام أرمينيا بيلفيلد، ويحتل حاليًا المركز 12 في البوندسليجا بفارق 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محمد صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق