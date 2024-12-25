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الفريق أحمد خليفة يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين - أخبار كلمتك

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الفريق أحمد خليفة يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين - أخبار كلمتك

الفريق أحمد خليفة يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لرجال القوات المسلحة.

تطوير نظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد
 

 

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى من اللواء وليد حامد الحماقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه تطوير نظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد بما يواكب التطوير والتحديث المتلاحق فى مجال التعليم لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بدرجة عالية من الإحتراف فى تنفيذ أى مهام تسند إليه , كما تفقد العملية التعليمية والأنشطة التدريبية التي عكست المستوى المتميز للطلبة.

 

ونقل الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة ليكون نموذجًا مشرفًا للعسكرية المصرية العريقة.

 

أمانة الدفاع عن أمن مصر
 

 

وأشار إلى أن ضباط الصف المعلمين يمثلون أحد الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدموه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن، وطالبهم ببذل الجهد والعرق فى التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد والتسلح بالعلم والمعرفة والوعي السليم لبناء شخصية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها فى ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة.

 

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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