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ملفات على طاولة هاني أبو ريدة في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

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ملفات على طاولة هاني أبو ريدة في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

ملفات على طاولة هاني أبو ريدة في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر (مشروع الهدف).

 

ملفات متوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية

 

وتعد أبرز الملفات المتوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية ما يلي: 

ـ حسم ملف الخبير الأجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام على أن تستمر أعضاء اللجنة الحالية مع الخبير الأجنبي.

- حسم منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والأقرب له مصطفى عزام وبنسبة أقل إستمرار وليد العطار

ـ إعلان تشكيل اللجنة الفنية والأقرب لرئاسة المعلم حسن شحاتة 

ـ حسم مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، سواء بالبقاء أو الرحيل بعدما تردد عن رفضه طلب مسئولي اتحاد الكرة بتخفيض راتبه الشهري. 

ـ اعتماد برامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم أفريقيا تحت 17 و19 عامًا.

 

مجلس إدارة اتحاد الكرة، كلمتك
مجلس إدارة اتحاد الكرة، كلمتك

 

 

حسم مصير ميكالي 

ومن  أبرز الملفات على طاولة مجلس الجبلاية في إجتماع الأربعاء المقبل، هو حسم مصير البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، سواء بالبقاء في منصبه أو الرحيل.

وكان هاني أبو ريدة كلف وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتفاوض مع الخواجة من أجل تخفيض راتبه الشهري الذي يبلغ 85 ألف دولار، واتخذ المجلس قرارا بإقالة ميكالي حال رفض تخفيض راتبه الشهري إلى 50 ألف دولار شهريا، خاصة أن خزينة اتحاد الكرة تعاني نقصا حادا في السيولة الدولارية.

 

روجيرو ميكالي، كلمتك
روجيرو ميكالي، كلمتك

 

تطوير المسابقات المحلية

 

ويشهد اجتماع مجلس اتحاد الكرة مناقشة تطوير المسابقات المحلية، وعلى رأسها الدوري الممتاز وكأس مصر ومسابقات الشباب والناشئين، وعودة الجماهير لحضور المباريات بالسعة الكاملة للملاعب، وأيضًا آخر تطورات ملف التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام، إلى جانب تطوير تقنية الـVAR المستخدمة في المباريات.

ويسعى المجلس الجديد، برئاسة أبو ريدة، لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية على كل المستويات، بدءًا من تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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