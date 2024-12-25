الرياضة - 12:06 - عيار 18 بـ 3205 جنيها.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 استقراراً في سوق الصاغة بـ مصر، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في منتصف التعاملات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 4274.25 جنيهًا للبيع، 4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 3918 جنيهًا للبيع، 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، 2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 2137.25 جنيهًا للبيع، 2125.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 1602.75 جنيهًا للبيع، 1594.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 29920 جنيهًا للبيع، 29760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 نحو 2617.96 دولار للبيع، و 2616.57 دولار للشراء.