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شعبة المعادن الثمينة: الذهب ارتفع 26.8% بأفضل مكاسب منذ 2010 - أخبار كلمتك

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شعبة المعادن الثمينة: الذهب ارتفع 26.8% بأفضل مكاسب منذ 2010 - أخبار كلمتك

شعبة المعادن الثمينة: الذهب ارتفع 26.8% بأفضل مكاسب منذ 2010 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - كشف تقرير شعبة  المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب ارتفع خلال عام 2024 بما يقارب 26.8%، حيث بدأ الذهب تداولات العام الجاري عند 2063 دولارًا للأونصة، وتحركت الأسعار إلى 2616 دولارًا خلال تعاملات اليوم وقت إرسال هذه السطور، ليسجل الذهب أفضل مكاسب له منذ 2010.


وأشارت شعبة المعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، خلال تقريرها الذي تتبع حركة الذهب خلال 2024، أن المعدن النفيس سجل تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ليصل الذهب ذروته في أكتوبر 2024 إلى 2788 دولارًا.

 

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سوق الذهب العالمي

وأشارت تقرير شعبة المعادن، إلى أن سوق الذهب العالمي تعرض لهبوط كبير جراء فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لتخسر أونصة الذهب أكثر من 200 دولارًا، لتعود الأمور لتستقر في سوق الذهب حول المستويات الحالية خلال أخر شهرين من 2024.

وأكدت الشعبة، أن تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية وأحداث الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا ألقت بظلالها على سوق الذهب خلال 2024 لنشهد عواصف وتقلبات هي الأعنف منذ عقود.

 

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وخسرت أونصة الذهب خلال شهر نوفمبر بنسبة 3.5% وخلال شهر ديسمبر حتى وقت صياغة هذا التقرير تراجع الذهب بنسبة 2%، نتيجة زيادة الإقبال على المخاطرة عالميًّا وارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأميركية.

توقعات عام 2025 لحركة الذهب

وكشفت الشعبة، أن توقعات عام 2025 لحركة الذهب ترتبط بعدد من العوامل منها النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب والحروب التجارية المحتملة في ولاية ترامب الثانية الأمر الذي يجعل التنبؤ بمستقبل الأونصة صعب للغاية، لكن جميع تقارير البنوك منها جولد مان ساكس وسيتي بنك ويو بي أس جميعها تدعم توقعات صعود الذهب عالميًا فوق 2800 دولار بنهاية 2025. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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