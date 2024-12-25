لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

رئيس اتحاد البنوك يكشف عن انخفاض كبير في سعر الفائدة خلال 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس اتحاد البنوك يكشف عن انخفاض كبير في سعر الفائدة خلال 2025 - أخبار كلمتك

رئيس اتحاد البنوك يكشف عن انخفاض كبير في سعر الفائدة خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس البنك الأهلي، عن توقعات القطاع المصرفي والبنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال عام 2025.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين: "أسعار الفائدة مرتبطة بمعدل التضخم، ومع رفع سعر الفائدة في 2016 كانت النتيجة انخفاض التضخم الذي تجاوز وقتها الـ30%".

ولفت إلى القطاع المصرفي لا يستطيع إقراض قطاع الصناعة بفائدة منخفضة ولكن هناك مبادرات كانت تحدث مع المصانع التي تزيد التصدير.

 

وأكد أن توقعاتنا تشير إلى أنه خلال سنة 2025 ومع انخفاض التضخم فإن أسعار الفائدة ستنخفض ما بين 3 إلى 6%.

ولفت إلى أن البنوك تساعد القطاع الخاص ولكننا لا يمكننا دعم القطاع الخاص بفائدة أقل من فائدة الودائع التي نطرحها على العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق