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آخر فرصة اليوم.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 - أخبار كلمتك

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آخر فرصة اليوم.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 - أخبار كلمتك

آخر فرصة اليوم.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، آخر موعد متاح أمام الطلاب لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

ضرورة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب، بضرورو تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية قبل غلق الموقع الإلكتروني مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد، أنه يمكن للطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية حتى الآن، تسجيل الاستمارة من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بزيارة موقع إدارة شؤون الطلاب.

الخطوة الثانية: يدخل الطالب الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: يسجل الطالب البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: يقوم الطالب برفع الصورة الشخصية له.

الخطوة الأخيرة: يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

- إحضار إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إحضار إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- إحضار 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- إحضار صورة الاستمارة الإلكترونية.

- إحضار صورة من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- إحضار طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صورة من بطاقة ولي أمر.

- إحضار إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إحضار إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- إحضار طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- إحضار إيصال دفع رسوم الامتحان.

- وتضع كافة هذه المستندات داخل دوسيه بلاستيك.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وقد أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الإلكترونية مرة أخرى عقب انتهاء مدة تسجليها الأساسية، بشكل استثنائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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