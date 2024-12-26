مشاهير العرب - حورية فرغلي تتعرض لأزمة جديدة.. لماذا رفضت ناهد السباعي تقبيلها؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - حورية فرغلي.. مازالت الفنانة حورية فرغلي في صدارة التريند منذ عدة أيام، وذلك بعدما رفضت ناهد السباعي مصافحتها، أثناء مقابلتهما منذ أيام في مهرجان «القاهرة للفيلم القصير».

تعليق رانيا فريد شوقي على حادثة ناهد السباعي وحورية فرغلي

وفي هذا السياق، علقت رانيا فريد شوقي، في تصريحات تلفزيونية على موقف ناهد السباعي وحورية فرغلي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتعمد الإساءة، قائلة: «السوشيال ميديا أصبحت كرسي اعتراف واحنا في محكمة واللي بيتعرض مش كل الحقيقة، وكلمت ناهد السباعي وقالتلي مقصدتش الإساءة لحورية وسلمت عليها والفيديوهات اللي نزلت مش كاملة».

ناهد السباعي ترد على رفض تقبيل حورية فرغلي

كتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن الموقف الذي صدر أثناء مقابلة حورية فرغلي: «الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنني أنا متفاجئة من ردود الأفعال».

وتطرقت: «بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح»

تعليق الفنانة حورية فرغلي على الواقعة

بينما ردت الفنانة حورية فرغلي على الواقعة، وقالت: «كنت أول مرة أقابلها وكنت عاوزة أبوسها، ولكن في ناس مش بتحب تقرب من حد عشان الكورونا، وأعرف مين يقصد ومين لا؟ لكن دي بنت ناس مكنش قصدها».

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

ويعرض الفنانة ناهد السباعي حالياً مسلسل نقطة سودة ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، وفاء عامر، أحمد بدير، سوسن بدر، أشرف عبد الغفور، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، والإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم «اللعبة أمريكاني»، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.