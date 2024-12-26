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فتحي بن لزرق يكشف امر صادم بشان مسحوق غسيل القات في عدن - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يكشف امر صادم بشان مسحوق غسيل القات في عدن - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يكشف امر صادم بشان مسحوق غسيل القات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال فتحي بن لزرق:تاجر يمني استورد قبل فترة  من الصين  مسحوق غسيل الاواني  بمسمى تجاري و طرحه بالسوق وللاسف الشديد مامشت الكمية ولا نجح .
واضاف:جلس الرجال يفكر واهتدى الى فكرة مغايرة ، راح راسل الشركة وقال لهم بدل العلب اعملوه لي في قراطيس صغيرة نفس الشامبو السفري وارسل لهم تصميم على انه مسحوق غسيل قات وعينك ماتشوف الا النور
واختتم:المنتج كسر الدنيا  ونجح ناجح باهر وفعلا مفيد لغسيل القات كونه مادة غسيل وتزيل بعض سموم القات وليس كلها .
الدرس المستفاد:  تستطيع ان تنجح لو فكرت بطريقة  مغايرة ومختلفة .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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