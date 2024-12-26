فتحي بن لزرق يكشف امر صادم بشان مسحوق غسيل القات في عدن - أخبار كلمتك

قال فتحي بن لزرق:تاجر يمني استورد قبل فترة من الصين مسحوق غسيل الاواني بمسمى تجاري و طرحه بالسوق وللاسف الشديد مامشت الكمية ولا نجح .

واضاف:جلس الرجال يفكر واهتدى الى فكرة مغايرة ، راح راسل الشركة وقال لهم بدل العلب اعملوه لي في قراطيس صغيرة نفس الشامبو السفري وارسل لهم تصميم على انه مسحوق غسيل قات وعينك ماتشوف الا النور

واختتم:المنتج كسر الدنيا ونجح ناجح باهر وفعلا مفيد لغسيل القات كونه مادة غسيل وتزيل بعض سموم القات وليس كلها .

الدرس المستفاد: تستطيع ان تنجح لو فكرت بطريقة مغايرة ومختلفة .