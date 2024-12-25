بايدن وترامب يبعثان برسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - بث الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي توشك ولايته أن تنتهي والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه بعد أقل من شهر رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد.

بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد

فقد حث بايدن الأمريكيين على التأمل والاتحاد، بينما قدم ترامب تحية العيد ووابلًا من الرسائل السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت رسالة بايدن الصوتية مصاحبة لمقطع مصور لزينة عيد الميلاد في البيت الأبيض نُشر على منصة يوتيوب في وقت متأخر من عشية عيد الميلاد، وحث فيها الأمريكيين على "نبذ كل ضجيج وكل ما يفرقهم".

أشجار عيد الميلاد المزينة داخل البيت الأبيض

وقال بايدن بينما كانت الكاميرا تتجول بين أشجار عيد الميلاد المزينة داخل البيت الأبيض "نحن هنا على هذه الأرض لرعاية بعضنا، ولنحب بعضنا في أحيان كثيرة، يرى بعضنا بعضًا أعداء، وليس جيرانًا، وليس مواطنين أمريكيين".

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