صحيفة بريطانية: أسماء الأسد بين الحياة والموت ووضعها في غرفة منعزلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - تعاني أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، من مرض خطير ناجم عن سرطان الدم، حيث أُعطيت فرصة "50/50" للنجاة، وفقًا لصحيفة "تلجراف" البريطانية.

حالة أسماء الأسد الصحية

وذكرت الصحيفة أن حالة أسماء الأسد الصحية دفعت إلى "عزلها عن باقي الأشخاص لتجنب انتقال العدوى إليها بسبب ضعف مناعتها، ما جعلها تُحرم من الوجود في الغرفة نفسها مع أي شخص آخر".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة أن والدها، فواز الأخرس، الطبيب المقيم في لندن، سافر إلى موسكو للاعتناء بها، مشيرًا إلى أن حالته النفسية محطمة.

سرطان الدم النخاعي الحاد

وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة السورية أن أسماء قد شُخِّصَت بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من السرطان الذي يصيب نخاع العظم والدم بشكل عدائي، بعد أن تعافت من سرطان الثدي في عام 2019.

ووفقًا للمصادر، فإن أسماء سافرت إلى موسكو لتلقي العلاج في ظل الظروف الصعبة التي واجهها النظام السوري.

عقوبات دولية على أسماء الأسد

وتقول الصحيفة نقلًا عن تقارير، بأن "أسماء أبدت رغبة في العلاج في لندن، حيث تسعى أيضًا للطلاق، ما أثار ردود فعل من بعض المسؤولين البريطانيين الذين اعتبروا أن عودة أسماء إلى المملكة المتحدة ستكون بمثابة إهانة لملايين الضحايا الذين عانوا جراء سياسات زوجها".

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني أن أسماء الأسد، التي خضعت للعقوبات الدولية بسبب دورها في دعم نظام الأسد، لن تكون موضع ترحيب في المملكة المتحدة.

ودرست أسماء الأسد في كلية كينجز بلندن، ثم عملت في القطاع المصرفي قبل أن تلتقي بشار الأسد في 1992، لتصبح لاحقًا جزءًا من صورة النظام السوري الذي أمعن في قمع الاحتجاجات الشعبية في 2011، كما تقول الصحيفة.

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