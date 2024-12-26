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وزير الأوقاف يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير الأئمة علميًا وفكريًا - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير الأئمة علميًا وفكريًا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير الأئمة علميًا وفكريًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ السيد عبد المجيد، مدير مديرية أوقاف البحيرة، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور عبد الرحيم عبد اللاه مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

ناقش الوزير في خلال الاجتماع أوضاع العمل داخل مديرية أوقاف البحيرة، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجهها، وسبل وضع حلول عملية تسهم في تحسين الأداء الإداري والدعوي على مستوى المديرية.  

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

وأكد وزير الأوقاف أهمية تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب إصدار مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها لضمان جودة الأداء وتحقيق أهداف الوزارة.  

وركز الوزير على ضرورة الاهتمام بتطوير الأئمة علميًا وفكريًا، موضحًا أن تحسين مظهرهم وسلوكهم يمثل جزءًا أساسيًا من مسئوليتهم الدعوية، ويؤكد القيم التي تسعى الوزارة لترسيخها.  

ووجه الوزير مدير المديرية إلى تعزيز التواصل مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق التكامل في تنفيذ خطط الوزارة بما يحقق أهدافها.  

وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا لمتابعة الأداء الإداري والدعوي في البحيرة  
 

وشدد الوزير على أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز التواصل الفعال ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.  

واختتم وزير الأوقاف الاجتماع بتوجيه الشكر لمدير المديرية، وحثه على بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق رسالة الوزارة في الارتقاء بالدعوة الإسلامية والعمل الإداري بما يخدم الوطن والمجتمع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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