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أوكرانيا تتلقى أول مليار دولار من أصول روسيا المجمدة - أخبار كلمتك

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أوكرانيا تتلقى أول مليار دولار من أصول روسيا المجمدة - أخبار كلمتك

أوكرانيا تتلقى أول مليار دولار من أصول روسيا المجمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال اليوم الثلاثاء، أن كييف تلقت الدفعة الأولى من الأموال التي خصصها الغرب من الأصول الروسية المجمدة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال شميجال عبر قناته على "تلجرام": "تلقت أوكرانيا مليار دولار من الولايات المتحدة، مضمونة بدخل من الأصول الروسية المجمدة، وهذه هي الدفعة الأولى من مبلغ الـ 20 مليار دولار المقرر أن الولايات المتحدة مستعدة لتخصيصها من خلال استخدام الأصول الروسية في إطار مبادرة مجموعة السبع"، ولم يحدد رئيس الوزراء الأوكراني متى ستحصل كييف على أجزاء أخرى من المبلغ المحدد.

                                                 

أموال من أصول روسيا المجمدة

وفي 20 ديسمبر الجاري، وقعت أوكرانيا اتفاقيات تسمح لها بالحصول على أموال من أصول موسكو المجمدة، وأشار شميجال إلى أنه سيتم تخصيص مليار دولار من قبل البنك الدولي على شكل منحة غير قابلة للسداد من أجل المساهمة الأمريكية القادمة في إطار آلية استخدام الأصول المجمدة.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمد زعماء مجموعة السبع بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وتم التأكيد على أن القروض "ستتم خدمتها من الدخل المستقبلي من الأصول السيادية الروسية المجمدة في إطار الأنظمة القانونية لدول مجموعة السبع والقانون الدولي".

 

الدعم الغربي والأمريكي لـ أوكرانيا

وفي الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم تخصيص الـ30 مليار دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وسبق أن أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا، مشددا على أن موسكو تعتزم تنظيم ملاحقة قانونية للمتورطين في ذلك.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، فإن أوروبا سلكت المسار الأسوأ، وقررت استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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