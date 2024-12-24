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5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا شمال غزة - أخبار كلمتك

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5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا شمال غزة - أخبار كلمتك

5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. وطالب المكتب بالضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار، ووقف سياسة التجويع التي تستهدف المدنيين.

وأكدت مصادر محلية أن العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية يستمر بلا هوادة، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.

إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة بإنشاء محور عسكري وتدمير أحياء كاملة


كشف تحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست" استنادًا إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة، عن عمليات تدمير واسعة النطاق قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأظهرت الصور هدم أحياء بأكملها، وإنشاء تحصينات عسكرية وطرق جديدة، بعد تهجير السكان قسريًا من تلك المناطق.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر، تم هدم أو تطهير ما يقرب من نصف مخيم جباليا للاجئين بين منتصف أكتوبر ومنتصف ديسمبر، حيث تم ربط طريق موجود غربًا بمسار موسع شرقًا، ما أدى إلى إنشاء محور عسكري يمتد من البحر حتى السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة.

محور عسكري لعزل شمال القطاع


يرى المحللون أن هذا المحور، الذي تم تطهير الأراضي على جانبيه وبُنيت مواقع عسكرية محمية على شكل مربع حوله، يشبه المحور الذي أنشأه جيش الاحتلال في منطقة نتساريم بوسط القطاع سابقًا. لكن المحور الجديد يُعتقد أنه يهدف إلى عزل شمال قطاع غزة بالكامل عن مدينة غزة.

وبحسب مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن جيش الاحتلال دمّر ثلث المباني في محافظة شمال غزة بحلول أوائل ديسمبر، بما يشمل أكثر من 5000 مبنى في جباليا، وأكثر من 3000 في بيت لاهيا، وحوالي 2000 في بيت حانون.

وتشير البيانات إلى أن 60% من هذا الدمار في مخيم جباليا وقع بين سبتمبر وديسمبر، مع استمرار عمليات الهدم والتهجير في الأسابيع التالية.

الدمار والنزوح الإجباري

صورة التُقطت بالأقمار الصناعية في 15 ديسمبر أظهرت دمارًا واسعًا في مناطق مثل بيت لاهيا وجباليا، حيث تحولت المساجد والمنازل والأسواق إلى ركام.

وفي 4 ديسمبر، أجبر جيش الاحتلال 5500 شخص كانوا يحتمون في مدارس بيت لاهيا على النزوح جنوبًا نحو مدينة غزة، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

تقديرات الدمار

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت تقريرًا يؤكد أن 70% من مباني مخيم جباليا دُمرت بالكامل، فيما تعرضت المباني الباقية لأضرار جسيمة.

وأضاف التقرير أن ما حدث في جباليا يتجاوز حجم الدمار الذي شهده جنوب لبنان أو محور فيلادلفيا بين غزة ومصر أو مخيم جنين خلال عملية "السور الواقي" عام 2002.

التقارير الأخيرة تُظهر حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، وسط انتقادات دولية متزايدة ومطالب بإنهاء التصعيد ضد المدنيين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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