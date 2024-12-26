"ماكبث المصنع" تشارك في مهرجان المسرح العربي بسلطنة عمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - تشارك مسرحية “ماكبث المصنع" للمخرج محمود الحسيني “كاجو”، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى الذى تقيمه الهيئة العربية للمسرح، ويقام هذا العام فى سلطنة عمان، فى الفترة من 9 حتى 15 يناير 2025.

تفاصيل مسرحية ماكبث المصنع

العرض من إنتاج مسرح كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وحصد جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورة العام الحالي 2024، كما شارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هذا العام أيضا.

ويدور العرض حول "ماكبث" والذي يستبيح فعل الجريمة بهدف تنفيذ مطلبه، ولكن بشكل حداثي ليتلائم مع الوقت الحالي، فبدلًا من أن تدور الأحداث في مملكة أصبحت تدور في مصنع، و"ماكبث" يسعى بلهفة وتسرع خلال الأحداث أن يترقى من عامل سير إلى المدير الأول.

أبطال مسرحية ماكبث المصنع

يشار إلى أن بطولة العرض كل من زياد محمد، ويمنى فتحي، ومحمود طاهر، وأحمد مجدي، وهيلانا ناصف، وسيف الدين إسلام، ويوستينا هشام.

العرض تصميم بوستر وتأليف موسيقي إيهاب عبد الرحمن، وتصميم ديكور روماني جرجس، وملابس ومكياج شروق العيسوي، ودراما حركية أحمد مجدي، وتصميم منسق مناظر محمد أيمن ونادين هارون، وتصوير رحيم أمجد، مساعد مخرج إبراهيم شعلان، وتصميم الإضاءة لمخرج العرض محمود الحسيني، الشهير بـ"كاجو".

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