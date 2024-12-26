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المخرج عمرو سلامة يكشف تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

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المخرج عمرو سلامة يكشف تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

المخرج عمرو سلامة يكشف تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - كشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن تفاصيل حلقة مساء اليوم الخميس من مسلسل “ساعته وتاريخه”. 

المخرج عمرو سلامة 

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة تجمعه بكل من الفنانين أحمد داش وعمر شريف أبطال حلقة الليلة من مسلسل ساعته وتاريخه.

وعلق “سلامة” قائلًا: "النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل ساعته وتاريخه حلقة قريبة جدا من قلبي.. وتكاد تكون من اكثر الحاجات اللي أخرجتها فخور بيها، لموضوعها، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير".

وتابع: “من اكثر الحاجات اللي بسطتني برضه اني عملتها مع اثنين نجوم لسة بعتبرهم أولادي، أحمد دش وعمر شريف، اللي بتشرف ان أول تجاربهم التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربا لقلبي”.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية، من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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