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الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي مساء اليوم الجمعة، وقوع عدوان أمريكي بريطاني في عاصمة اليمن «صنعاء»، أغار فيه على حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف مقر الفرقة الأولى سابقا بصنعاء.

ومنذ قليل كشفت وسائل إعلام يمنية عن وجود أنباء أولية تؤكد استهداف مطار صنعاء مجددا.

وأضافت وسائل الإعلام اليمنية سماع دوي انفجارات في مواقع مختلفة بصنعاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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