الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - هل سيحافظ الذهب على استقراره في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية؟ وما هي العوامل التي تؤثر في تحركات سعر الذهب في الوقت الحالي؟ وما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم؟ أسألة عديدة يطرحها المهتمون بالمعدن النفيس "الذهب"، كونه أكثر الملاذات الآمنة للحفاظ على الأموال.

ومع اقتراب أعياد الميلاد، واحتفالات رأس السنة الجديدة 2025، تزايد معدلات البحث عن أسعار الذهب، وسعر الجنيه الذهب، ونصف الجنيه الذهب، لتقديم هدايا عيد الميلاد.وهل سيرتفع سعر الذهب في هذه المناسبة نتيجة الأقبال على شراء الذهب في هذا الوقت؟

وفقا لتوقعات بعض الخبراء في الأيام الماضية، سيستقر سعر الذهب في عام 2025 عند مستويات سعره في نهاية 2024، مع إمكانية تراجعه في حالة هدوء الأوضاع السياسية العالمية، كإنهاء الحرب في أوكرانيا أو التهدئة في غزة، ولكن أكد الخبراء أنه إذا تأزّمت الأوضاع مجددًا، فربما يرتفع الذهب إلى 3000 دولار للأونصة.

كما أكد الخبراء أن الذهب سيظل المعدن الأكثر جذبا للمستثمرين، حيث يتم الاعتماد عليه كوسيلة استثمار آمنة في مواجهة التضخم.

أوضح بعض الخبراء في الفترة الأخيرة أن العاملين المؤثرين على تحركات أسعار الذهب محليا سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الوقت الحالي، هما سعر الدولار في البنوك، وسعر البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم الجمعة بعد تثبيت الفائدة

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة بعد تثبيت الفائدة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب عيار 24

- 4268.5 جنيه للبيع.

- 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3912.75 جنيه للبيع.

- 3892 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3735 جنيهًا للبيع.

- 3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3201.5 جنيه للبيع.

- 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2490 جنيهًا للبيع.

- 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2134.25 جنيه للبيع.

- 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1600.75 جنيه للبيع.

- 1592.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 29880 دولار للبيع.

- 29720 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4245.75 جنيه عيار 22 3912.75 جنيه 3892 جنيهًا عيار 21 3735 جنيهًا 3715 جنيهًا عيار 18 3201.5 جنيه 3184.25 جنيه عيار 14 2490 جنيهًا 2476.75 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2122.75 جنيه عيار 9 1600.75 جنيه 1592.25 جنيه سعر أوقية الذهب 2615.83 دولار 2615.56 دولار