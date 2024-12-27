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الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - تستعد الفنانة حنان سليمان، للمشاركة في الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» التي تحمل اسم «بلوك»، والتي من المقرر أن يتم خلالها الكشف عن قضية جديدة قد تكون عن مخاطر السوشيال ميديا.

وقالت حنان سليمان في تصريحات خاصة لـ كلمتك قبل عرض الحلقة 8 من «ساعته وتاريخه»: «الحقيقة خايفة ومرعوبة من ردود أفعال الجمهورعلى الحلقة، خاصة أنها تتطرق لإحدى جرائم السوشيال ميديا، مشيرة إلى سعادتها بفكرة مسلسل ساعته وتاريخه التي تقوم على المشاركين في تجارب أداء كاستنج، مردفة: «دا لازم يحصل دايما عشان العجلة تستمر».

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7

مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه»

ينطلق عرض الحلقة 8 لمسلسل «ساعته وتاريخه»، اليوم الجمعة 27 ديسمبر في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضها التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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