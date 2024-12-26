مشاهير العرب - «الحريفة 2 الأعلى في سباق إيرادات الأفلام خلال 21 يوما بهذا الرقم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - فيلم الحريفة 2.. تمكن فيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي من حصد إيرادات في شباك التذاكر تجاوزت أكثر من 88 مليون جنيهًا في 21 يومًا.

إيرادات فيلم «الحريفة 2 لنور النبوي

وبلغت إيرادات فيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي، أكثر من مليون و200 ألف جينها خلال أخر 24 ساعة، ليواصل بذلك صدارته وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية والنجوم.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول، حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2، عددا من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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