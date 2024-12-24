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"الحوثي" تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي - أخبار كلمتك

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"الحوثي" تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي - أخبار كلمتك

"الحوثي" تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي، بعدما أفاد جيش الاحتلال عن "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للدولة.

 

استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية أهدافها".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في وقت سابق: "تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي"، مشيرا إلى "تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وأكدت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه لم يصب أي شخص بأذى.

 

إطلاق الحوثيين صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الإثنين أنه أوعز إلى الجيش "تدمير البنى التحتية للحوثيين" بعدما أطلقوا صاروخين على الأقل باتجاه الدولة الأسبوع الماضي، أسفر أحدهما عن إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة في تل أبيب.

وخلال الأشهر الماضية، تبنّى الحوثيون إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل.

من جهتها، شنّت دولة الاحتلال غارات جوية على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، آخرها في 19 ديسمبر استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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