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مدبولي: وافقنا على طرح تشغيل المطارات على القطاع الخاص وهناك شكاوي من سعر الفائدة - أخبار كلمتك

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مدبولي: وافقنا على طرح تشغيل المطارات على القطاع الخاص وهناك شكاوي من سعر الفائدة - أخبار كلمتك

مدبولي: وافقنا على طرح تشغيل المطارات على القطاع الخاص وهناك شكاوي من سعر الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه كلف وزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم  الصادرات خلال 3 أشهر، مضيفا لن أنتظر  6 أشهر لإنهاء البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

وتابع من المفترض أن يكون هناك زيادة سنويا ولا يمكن دعم مصنع لا يقوم بتطوير نفسه ولا يعمل على زيادة نسبة الصادرات ".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من المستثمرين:"ما زال لدينا البيروقراطية والمستويات الدنيا في مؤسسات الدولة لا تعمل بنفس سرعة المستويات العليا وحلها الوحيد أن نتدخل في كل التفاصيل وحل أي مشكلة".

ولفت: إلي أنه سيتم تشكيل مجموعات متخصصة بمجلس الوزراء لدراسة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه كل القطاعات لا سيما القطاع السياحي على وجه التحديد، وسيتم طرح غرف فندقية في القاهرة التاريخية.

وأشار إلى أن الكل في قطاع الصناعة والاستثمار يشتكي من سعر الفائدة الحالي وهذا يتطلب من القطاع المصرفي إيجاد حل.

وأكد أن مجلس الوزاء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح تشغيل المطارات أمام القطاع الخاص وسيتم طرح عدد من المطارات على القطاع الخاص، والمشكلة تبقى في شركات الطيران ومستعد لتنفيذ أي مقترح يتعلق بزيادة أسطول الطيران
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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