معلومات الوزراء: مصر بالمرتبة 23 بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير معلوماتي جديد أهمية الاقتصادية للموانئ ومؤشرات النقل البحري على المستويين العالمي والمحلي، بجانب تأثيرات وتداعيات الأزمات الدولية وأثرها على قطاع الموانئ، عالميًا حيث جاءت شحنات الحبوب الأكثر تأثرًا، ولخص التقرير الى النقاط التالية:

قطاع الموانئ في مصر: نقلة نحو التطوير والاستدامة

مصر في المرتبة 57 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 وتقفز 10 مراكز في المؤشر مقارنة بعام 2018.

مصر في المرتبة 23 بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالمرتبة 24 خلال الربع الأول من العام.

ميناء بورسعيد في المركز الـ 16 ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال 2023.

184.2 مليون طن طاقة استيعابية للموانئ البحرية المصرية مجتمعة عام 2022/ 20223 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنة بعام 2013/ 2014.

8.4 ملايين طن حاوية مكافئة تم تداولها في الموانئ المصرية عام 2023 منها 4.9 ملايين حاوية ترانزيت و1.9 مليون حاوية صادرة، و1.6 مليون حاوية واردة.

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