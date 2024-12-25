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وزير الأوقاف والمفتي يعزيان جمهورية أذربيجان في حادث تحطُّم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف والمفتي يعزيان جمهورية أذربيجان في حادث تحطُّم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف والمفتي يعزيان جمهورية أذربيجان في حادث تحطُّم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن صادق تعازيه لجمهورية أذربيجان حكومةً وشعبًا، ومواساته لأهالي الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة سالمين إلى أُسرهم في أقرب وقت.

وأكد وزير الأوقاف تضامنه مع أسر الضحايا في هذا الظرف الأليم، مقدمًا تعازيه الصادقة لهم، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

 

مفتي الجمهورية يعرب عن خالص تعازيه لجمهورية أذربيجان 

ومن جانبه أعرب الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن خالص تعازيه لجمهورية أذربيجان حكومةً وشعبًا في الحادث المأساوي الذي وقع جرَّاء تحطُّم طائرة ركَّاب تابعة لشركة طيران أذربيجان، والتي كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، وقد أسفر الحادث عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

وفي هذا الصدد، أكَّد مفتي الجمهورية أن مصر، قيادةً وحكومة وشعبًا، تتقدم بأصدق التعازي إلى جمهورية أذربيجان في هذا المصاب الجلل، وتؤكِّد تضامنَها الكامل معها في هذه اللحظات الصعبة، موضحًا أن هذا الحادث هو محنة قاسية تؤثر في الجميع، وأن مصر تقف بجانب أذربيجان في هذا الظرف الأليم، معربًا عن خالص عزائه للشعب الأذربيجاني الشقيق.

كما تقدَّم مفتي الجمهورية بتعازيه الحارة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، كذلك توجَّه فضيلته بالدعاء للجرحى والمصابين متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وأن يعجِّل الله تعالى لهم بالسلامة والعودة إلى أُسرهم في أقرب وقت.

وفي الختام، أعرب مفتي الجمهورية عن أمله في أن تتجاوز جمهورية أذربيجان هذا الحادث الأليم في أسرع وقت، وأن يعمَّ السلام والأمان أرجاءها، كما دعا الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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