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محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية في الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية في الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية في الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان الجبن المصرى  بحديقة الحرية بالزمالك والذي يستمر  في الفترة من ٥ إلى ٨ ديسمبر الجاري بحضور م. شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نائبًا عن محافظ دمياط،  واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

والمهرجان يقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ويشارك فيه كل من اتحاد الصناعات الغذائية، ومركز البحوث الزراعية،  وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،  والغرفة التجارية بدمياط( شعبة الألبان )، ورابطة منتجى ومصدري الألبان.

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محافظ القاهرة: نقدم الدعم الكامل للمعارض 

 

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تشجع الصناعة المصرية،  وتخلق العديد من فرص العمل،  مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض،  وتخفيض الأسعار. 

 

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وأثنى محافظ القاهرة على الإقبال الكبير على شراء منتجات المعرض،  كما أثنى على جودة المعروضات التى تقدمها الشركات بالسوق المحلي،  حيث أن اغلب هذه المعروضات يتم تصديرها للخارج.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى اقامة أسواق اليوم الواحد،  لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا  إلى أن الاهتمام بالتنوع فى إقامة المعارض لتتضمن معارض للمواد الغذائية والحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم،مشيدًا بالتواجد القوى والفعال لمحافظة دمياط والتى تُعد من أشهر المحافظات بصناعة منتجات الألبان والأجبان،  

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المعرض فى نسختيه الأولى والثانية حققتا نجاحًا كبيرًا، ليتم إطلاق النسخة الثالثة منه اليوم.

تطوير صناعة الجبن فى مصر

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها.

ويشارك فى المهرجان  أكثر من ٧٠ عارض من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأجبان والحلوى، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل والمخبوزات والحلويات.
ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها منتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانى من الشركات العارضة.

رفع كفاءة وتشجير ميدان فلسطين بالمعادي

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، افتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير ميدان فلسطين بالمعادي بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ميدان فلسطين واحد من الميادين التى سيتم تطويرها تباعًا بحى المعادي  ، موجهًا  بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبى كافة الشوارع والميادين التى يتم تطويرها ورفع كفائتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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