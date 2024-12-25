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الرياضة - 11:31 - موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:31 - موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:31 - موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:31 مساءً - موعد مباراة الأهلي والمصري.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض الاختبار الأكثر قوة في الأيام الأخيرة من عام 2024، عندما يرحل لملاقاة نظيره المصري، على ملعب برج العرب.

ويخوض الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مباراة مرتقبة ضد المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

الأهلي

الأهلي يتفوق على شباب بلوزداد

وكان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، بإستاد القاهرة في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ما هو موقف الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري؟

ويدخل النادي الأهلي مباراته الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية أمام سموحة، بسبب ارتباط المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصري البورسعيدي

ويحت الأهلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين دون أن يتعرض لأي خسارة، أما المصري البورسعيدي فيتقاسم صدارة المسابقة برصيد 11 نقطة مع كل من الزمالك وبيراميدز.

محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمصري

وقررت لجنة الحكام الرئيسية، منح إدارة مباراة الأهلي والمصري إلى محمود البنا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعا.

كما يظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

حكام مباراة الأهلي والمصري

قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

استبعاد كهربا من مباراة المصري البورسعيدي

وقرر السويسري مارسيل كولر، استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي، في مفاجأة كبيرة، بعد أيام قليلة من أزمته عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

محمود كهربا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مباراة الخميس أمام المصري بتشكيلة تضم كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي "أفشة"

في خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها مساء الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، على ملعب برج العرب.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتشاهدون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في سادس جولات بطولة الدوري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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