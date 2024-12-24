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الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - كشف عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جبل الشيخ في سوريا له أبعاد حيوية بالنسبة لتل أبيب تخص الأمن المائي.

وتابع شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع جبل الشيخ 2800 متر فوق سطح البحر أعلى من سانت كاترين بـ 200 متر.

ولفت عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن جبل الشيخ يغطى بالثلوج في الشتاء ويسمى بهذا الاسم لأن الثلوج تتكون على شكل عمامة بيضاء كتلك التي يرتديها الشيوخ.

وشدد عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على أن جبل الشيخ امتداد لهضبة ومرتفعات الجولان وهي مصدر لمياه نهر الأردن.

وأوضح، أن ثلث المياه التي تصل إسرائيل من جبل الشيخ وبالتالي لو عادت الجولان إلى سوريا فإنه بإمكان دمشق التحكم في هذه المياه من خلال بناء السدود وربما منعها عن تل أبيب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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