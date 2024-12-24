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المصري يختتم تدريباته بالقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

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المصري يختتم تدريباته بالقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

المصري يختتم تدريباته بالقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - اختتم فريق المصري البورسعيدي معسكره بالقاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية؛ لمواجهة النادي الأهلي بعد غد الخميس ببطول الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والمصري 

وخاض فريق المصري المران الأساسي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس على إستاد الجيش ببرج العرب.

 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.  

 

المصري ضد حرس الحدود

واكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

 

موقف المصري في الدوري 

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

 

 

ثلاثي المصري ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للناشئين "2009"

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار الثلاثي آسر عوض ونور الحناوي ويوسف البلتاجى لاعبي فريق الناشئين  تحت 15 عاما " 2009 "  بالنادي والذي يقوده فنيًا الكابتن أحمد نبيه لقائمة منتخب الناشئين للفئة العمرية ذاتها والذي سينتظم في معسكر مغلق بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري.
الجدير بالذكر أن اللاعب آسر عوض يشغل مركز حراسة المرمى، فيما يشغل نور الحناوي مركز لاعب خط الوسط المدافع بينما يشغل زميلهما يوسف البلتاجي مركز لاعب خط الوسط المهاجم

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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