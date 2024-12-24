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كهربا يؤدي تدريبات فردية استعدادا للمصري بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

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كهربا يؤدي تدريبات فردية استعدادا للمصري بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

كهربا يؤدي تدريبات فردية استعدادا للمصري بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض تدريباته فردية وذلك في إطار استعدادات اللاعب لمباراة فريقه أمام المصري المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

ونشر كهربا مقطع فيديو عبر "ستوري" على حسابه الشخصي إنستجرام أثناء تأديته تدريبات فردية داخل الجيم وذلك في إطار استعداداته لمواجهة المصري. 

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واقترب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بقوة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

ورفض محمود كهربا مناقشة أي عروض للانتقال إلى أندية محلية داخل الدوري المصري، حيث يفضل اللاعب الاحتراف الخارجي خاصة لامتلاكه عدة عروض من بعض الدوريات العربية للحصول على خدماته.   

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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