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الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري.. ومفاجأة مدوية بالهجوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري.. ومفاجأة مدوية بالهجوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري.. ومفاجأة مدوية بالهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - الزمالك ضد طلائع الجيش.. أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة طلائع الجيش، على ملعب الكلية الحربية، والمقرر إقامتها مساء اليوم، في المرحلة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة طلائع الجيش، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها أبناء ميت عقبة في دوري نايل حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادل وهزيمة للأبيض.

زيزو نجم الزمالك

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مباراة الزمالك، وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في دوري نايل حتى الآن، بواقع انتصارين وهزيمتين وتعادل وحيد.

تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الزمالك وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الكلية الحربية».

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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