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الرياضة - 07:16 - منع الإعلانات والمداخلات.. «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط بث البرامج الدينية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - منع الإعلانات والمداخلات.. «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط بث البرامج الدينية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - منع الإعلانات والمداخلات.. «الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط بث البرامج الدينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، قرارات من شأنها أن تنظم بث البرامج الدينية على القنوات الفضائية والإذاعة بمختلف محطاتها.

ضوابط بث البرامج الدينية

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان، أنه سيبدأ تنفيذ القرارات المُتخذة في اجتماع اليوم اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وهذه القرارات كالتالي:

تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.

تمنع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.

المجلس الأعلى للإعلام

تحديد مدة البرنامج

مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند:

- الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- وزير الأوقاف.

- مفتي الجمهورية.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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