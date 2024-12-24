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وزير النقل يوافق على تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق لعمال السكة الحديد - أخبار كلمتك

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وزير النقل يوافق على تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق لعمال السكة الحديد - أخبار كلمتك

وزير النقل يوافق على تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق لعمال السكة الحديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه أثناء اللقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل حصل رئيس النقابة على موافقة وزير النقل على تخفيضات 50% على اشتراكات المترو للعاملين بالسكك الحديد.

موفقة وزير النقل 

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد أنه تم عرض مطالب العمال بخصوص اشتراكات المترو التي يعاني منها العاملين بالسكة الحديد.

وقد وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل مبدئيا علي منح العاملين اشتراكات مترو بتخفيض 50%.

وقد تم إعداد مذكرة من النقابة العامة للعرض على الوزير للحصول على الموافقة النهائية للتنفيذ.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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